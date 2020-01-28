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Инвесторам в 2020 году стоит вкладывать в технологии, которые будут развиваться по общепринятому консенсусу, считает основатель IT-компании XCritical и международного IT-колледжа DevEducation Яков Лившиц. По его словам, сейчас лучше отказаться от инвестиций в рискованные стартапы.

Среди потенциально интересных сфер он назвал использование солнечной энергии, ветровую энергетику, а также инновации в сфере мобильной связи и интернет-сервисов.

Рискованные стартапы я бы сейчас не брал в расчет, поскольку если рынок перегрет — а он сейчас перегрет — рынки могут упасть, деньги исчезнут в одну секунду и молодые стартапы могут не дожить до вторых-третьих раундов инвестиций, — рассказал эксперт журналисту NEWS.ru.

Прорывные изменения могут произойти только в технологии блокчейна, так как в ней многое зависит от государственных органов ведущих стран мира. При этом искусственный интеллект или автономное управление автомобилями развиваются эволюционно и одномоментного скачка произойти не может, уверен Лившиц.

Распространяющийся в Китае вирус не является угрозой для развития технологий, так как основным фактором остаются деньги, подчеркнул он.

Сейчас деньги есть в огромном количестве, американские биржи на пиках, ликвидность в экономики колоссальная, поэтому огромное количество средств уже инвестируется и будет инвестироваться именно в инновационные технологии. Угрозы из-за вируса в Китае в этом плане не существенны, — заключил эксперт.

Как ранее сообщал News.ru, российские силовые ведомства рассчитывают до конца 2021 года разработать предложения по созданию правового механизма ареста цифровых активов, в том числе криптовалютных. Работать над инициативой будут МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, Минюст, Федеральная таможенная служба, ФСБ и Федеральная служба судебных приставов.