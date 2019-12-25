https://static.news.ru/photo/fd88ab4c-27c3-11ea-b24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам уходящего года население задолжает банкам по кредитам около 1,7 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, потребительский кредит рос гораздо быстрее доходов россиян в 2019 году. Такую модель финансирования конечных расходов Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» назвал неустойчивой и ведущей к долгосрочным рискам.

Волатильность, которую набрало потребительское кредитование, очень сильно скажется на динамике потребительского спроса на краткосрочном горизонте. У нас за этот год долг населения по потребительским кредитам вырастет примерно до 1,7 трлн рублей, — пояснил он.

Орешкин считает, что решение Центробанка снизить ключевую ставку подстегнёт экономический рост и приведёт к увеличению кредитования, однако сделать это нужно было ещё раньше.

В докладе Банка России о денежно-кредитной политике сообщалось, что рост кредитования населения РФ замедлился во второй половине 2019 года и на начало ноября составил 19,7%.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор пока не заметил эффекта от повышения коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам. По её словам, Центробанк может вернуться к этому вопросу.

Как писал NEWS.ru, около 3,4 миллиона россиян перед Новым годом временно ограничены в выезде за границу из-за долгов по кредитам. 528 тысяч из них являются должниками по алиментам.