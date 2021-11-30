Орешкин рассказал о трёх сценариях развития экономики с «омикрон»-штаммом

Мировая экономика в настоящее время зависит от ситуации с новым штаммом «омикрон», заявил помощник президента России Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт!». Существует три сценария её развития, от новых локдаунов до более лёгкого протекания болезни, и нужно быть готовым к каждому из них, передаёт его слова РИА Новости.

По его словам, если вирус будет распространяться быстрее и обходить существующие вакцины, а тяжесть заболевания останется высокой, то мир ожидают новые локдауны и проблемы. Согласно второму сценарию, новый штамм может оказаться не таким опасным, подобно другим штаммам, выявленным после «дельты», но никак не повлиявшим на ситуацию.

Третий же сценарий можно назвать позитивным: при нём тяжесть заболевания будет не очень высокой, а вирус при этом будет распространяться быстро. В этом случае «омикрон»-штамм может вытеснить «дельту» из популяции, но тяжесть заболевания будет меньше.

Ряд свидетельств сейчас из Африки, ряд комментариев говорят о том, что есть такая вероятность — не очень тяжёлого протекания болезни, — сказал Орешкин.

Он уточнил, что для более точного понимания ситуации потребуется ещё несколько недель, однако при планировании экономической политики важно быть готовым к любому из этих сценариев.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.