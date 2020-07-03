Оптовая стоимость бензина Аи-95 рекордно выросла четвёртый раз за неделю

https://static.news.ru/photo/4c9295a0-bd23-11ea-99aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оптовая цена автомобильного бензина марки Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи в четвёртый раз за неделю обновила рекорд, достигнув 59,6 тыс. рублей за тонну. Это на 2% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.

Цена Аи-95 в Европейской части РФ на торгах 3 июля повысилась на 1,85% и достигла нового максимального значения — 59,78 тыс. рублей за тонну. В Санкт-Петербурге стоимость топлива этой марки также установила рекорд, увеличившись до 62,56 тыс. рублей за тонну (+1,26%). В Москве стоимость Аи-95 впервые за время наблюдения достигла 61,325 тыс. рублей за тонну.

Как уточняет ТАСС, в июне стоимость бензина этой марки уже несколько раз превысила рекордный показатель, который был зафиксирован в конце мая 2018 года на уровне 56,08 тыс. рублей за тонну.

Цена топлива марки «Регуляр-92» в опте за день выросла на 0,4% — до 51,13 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива по сравнению с показателем 2 июля снизилась на 0,7% — до 48,7 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов выросла на 1,33% — до 30,02 тыс. рублей за тонну.

Как писал NEWS.ru, цена Аи-95 растёт безостановочно с середины апреля. За это время она подскочила уже более чем на 50%. В мае 92-й бензин на Санкт-Петербургской бирже подорожал на 23%, а 95-й — на 33%.

Особенности налоговой системы в РФ позволяют ценам на бензин и дизельное топливо на заправках оставаться стабильными даже при слишком дешёвой или слишком дорогой нефти на мировом рынке. Достигается это благодаря значительной доли налогов в стоимости каждого литра горючего. Кроме того, в стране применяют механизм сдерживания цен на нефтепродукты — демпфер.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил, что вслед за биржевыми ценами на бензин Аи-95 начнут расти и розничные. По его словам, зафиксированный 17 июня показатель действительно является абсолютным максимумом. При этом он уточнил, что ситуация на рынке начала накаляться в конце мая — мелкооптовые цены увеличиваются каждую неделю.

В свою очередь гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов назвал причиной рекордных цен острую нехватку Аи-95 на бирже и в мелком опте. Причиной роста стало серьёзное — более чем на 20% — сокращение выпуска топлива в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса.