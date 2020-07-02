Биржевые оптовые цены на бензин Аи-95 обновили рекорд

https://static.news.ru/photo/b9e81fe0-bc5f-11ea-a8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оптовые цены автомобильного бензина марки «Премиум-95» (Аи-95) во время торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю (с 29 июня по 5 июля 2020 года) обновила рекорд. Показатель достиг отметки в 58,445 тысяч рублей за тонну — на 1,1% выше предыдущих значений.

Цена Аи-95 в Европейской части РФ во время биржевой сессии 2 июля увеличилась на 0,64%, достигнув нового максимума — 58,7 тыс. рублей за тонну. В Петербурге стоимость горючего этой марки также установила рекорд — 61,78 тыс. рублей за тонну (+1,38%). В Москве цена Аи-95 впервые за время наблюдения пробила отметку в 60 тысяч рублей за тонну, достигнув 60,19 тыс. рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.

Оптовые цены на марку «Регуляр-92» по данным на 2 июля выросла на 0,71% — до 50,94 тыс. рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива по сравнению с 30 июня увеличилась на 1,2% — до 49,03 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы потеряли в цене 0,34% — до 29,63 тыс. рублей за тонну.

Цена Аи-95 растёт безостановочно с середины апреля. За это время она подскочила уже более чем на 50%. В мае 92-й бензин на Санкт-Петербургской бирже подорожал на 23%, а 95-й — на 33%.

Особенности налоговой системы в РФ позволяют ценам на бензин и дизельное топливо на заправках оставаться стабильными даже при слишком дешёвой или слишком дорогой нефти на мировом рынке. Достигается это благодаря значительной доли налогов в стоимости каждого литра горючего. Кроме того, в стране применяют механизм сдерживания цен на нефтепродукты — демпфер.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил, что вслед за биржевыми ценами на бензин Аи-95 начнут расти и розничные. По его словам, зафиксированный 17 июня показатель действительно является абсолютным максимумом. При этом он уточнил, что ситуация на рынке начала накаляться в конце мая — мелкооптовые цены увеличиваются каждую неделю.

В свою очередь гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов назвал причиной рекордных цен острую нехватку Аи-95 на бирже и в мелком опте. Причиной роста стало серьёзное — более чем на 20% — сокращение выпуска топлива в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя стоимость барреля российской нефти марки Urals в январе — июне 2020 года составила $39,68 за баррель. В январе — июне 2019-го цена варьировалась в районе $65,63 за «бочку». Таким образом, за отчётный промежуток времени стоимость сырья рухнула на 39,5%.

В июне 2020-го показатель составил $41,93 за баррель, что в 1,4 раза меньше, чем в июне 2019-го ($61,93 за баррель). Средняя стоимость смеси Urals в мае 2020-го складывалась на уровне $31,03 за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019-го, когда она составила $70,93 за «бочку».