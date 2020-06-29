Цена бензина Аи-95 подскочила до новой исторической отметки

https://static.news.ru/photo/bca51a0c-ba12-11ea-bb72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла до нового исторического максимума — 58,174 тысячи рублей за тонну.

Предыдущие исторические максимумы были зарегистрированы 17-18, а также 26 июня 2020 года. До этого Аи-95 на бирже дороже всего стоил в июне 2018 года, уточняет RNS.

Бензин Аи-92 по итогам торгов 29 июня подешевел до 50,493 тысячи рублей за тонну и пока не превышает максимума июня 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал, что цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июня выросла на 10% — до 56,7 тысячи рублей за тонну. Такой скачок являлся абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

Цена Аи-95 растёт безостановочно с середины апреля. За это время она подскочила уже более чем на 50%. В мае 92-й бензин на Санкт-Петербургской бирже подорожал на 23%, а 95-й — на 33%.

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов предупредил, что вслед за биржевыми ценами на бензин Аи-95 начнут расти и розничные. По его словам, зафиксированный 17 июня показатель действительно является абсолютным максимумом. При этом он уточнил, что ситуация на рынке начала накаляться в конце мая — мелкооптовые цены увеличиваются каждую неделю.

В свою очередь гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов назвал причиной рекордных цен острую нехватку Аи-95 на бирже и в мелком опте. Причиной роста стало серьёзное — более чем на 20% — сокращение выпуска топлива в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, которое наложилось на резкое снятие карантинных мер и вызванный этим рост спроса.