Стоимость российской нефти Urals упала за полгода до $39,68 за баррель

https://static.news.ru/photo/b83ff406-bc46-11ea-942d-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukoil.ru/Global Look Press

Средняя стоимость барреля российской нефти марки Urals в январе — июне 2020 года составила $39,68 за баррель. В январе — июне 2019-го цена варьировалась в районе $65,63 за «бочку». Таким образом, за отчётный промежуток времени стоимость сырья рухнула на 39,5%.

В июне 2020-го показатель составил $41,93 за баррель, что в 1,4 раза меньше, чем в июне 2019-го ($61,93 за баррель), передаёт Минфин РФ на своём официальном сайте. Средняя стоимость смеси Urals в мае 2020-го складывалась на уровне $31,03 за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019-го, когда она составила $70,93 за «бочку».

В июне 2020-го Urals торговалась в Северо-Западной Европе (СЗЕ) с рекордной с 1994 года премией к Brent в $2,35 за баррель. Такие данные приводит независимое ценовое агентство Argus Media. При этом в абсолютном выражении российский сорт нефти подорожал на $0,92 — до $43,25 за баррель. Нефтяная смесь марки Brent с поставкой в августе утром 26 июня торгуется по цене $41,62 за баррель, что на 1,39% выше уровня на момент закрытия предыдущей торговой сессии. Августовские фьючерсы светлой техасской нефти WTI поднялись в цене на 1,29% — до $39,22 за баррель.

Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский доллар утром 2 июля 2020 года торгуется в небольшом минусе к евро и почти не меняется по отношению к японской иене в ожидании инвесторами макроэкономических данных из США, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к иене упал до 107,44 иены за единицу. Показатель на момент закрытия предыдущей сессии составлял 107,46 иены. Курс евро к доллару вырос до $1,1263 с $1,125 за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) опускался на 0,12%, до 97,08 пункта.