Urals торгуется с рекордной премией к Brent в $2,35 за баррель

https://static.news.ru/photo/0ecd91ce-b793-11ea-9cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе (СЗЕ) с рекордной с 1994 года премией к Brent в $2,35 за баррель. Такие данные приводит независимое ценовое агентство Argus Media.

Премия на Urals в СЗЕ в четверг выросла на $0,4 за баррель относительно Североморского датированного — до $2,35 за баррель (cif Роттердам). Таким образом, премия превысила прежний максимум, установленный в конце мая — $2,3 за баррель (cif Роттердам), — отмечает агентство.

При этом в абсолютном выражении российский сорт нефти подорожал на $0,92 — до $43,25 за баррель. Нефтяная смесь марки Brent с поставкой в августе утром 26 июня торгуется по цене $41,62 за баррель, что на 1,39% выше уровня на момент закрытия предыдущей торговой сессии. Августовские фьючерсы светлой техасской нефти WTI поднялись в цене на 1,29% — до $39,22 за баррель.

Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

Ранее зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что на данный момент цены на нефть сбалансированы и сохранятся на текущих уровнях. Средняя цена на Urals в мае, по данным Минфина, составила $31,03 за баррель. В апреле она составляла $18,22 за баррель. Стоимость нефти в мае 2020 года оказалась в 2,3 раза ниже, чем в мае прошлого года ($70,93 за баррель), писал NEWS.ru.