Инвесторы отказались от активных действий в ожидании новостей из США

https://static.news.ru/photo/cdd069b0-bc35-11ea-95e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Американский доллар утром 2 июля 2020 года торгуется в небольшом минусе к евро и почти не меняется по отношению к японской иене в ожидании инвесторами макроэкономических данных из США, свидетельствуют данные торгов.

По информации на 08:20 мск, курс доллара к иене упал до 107,44 иены за единицу. Показатель на момент закрытия предыдущей сессии составлял 107,46 иены. Курс евро к доллару вырос до $1,1263 с $1,125 за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) опускался на 0,12%, до 97,08 пункта.

Курс доллара на открытии Московской Биржи снизился на 0,4%, до 71 рубля, 2 июля 2020 года. Курс евро опустился — на 0,5%, до 79,63 рубля. Как свидетельствуют данные торгов на 10:05 мск, курс доллара продолжил снижение на 0,85% и дошёл до отметки 70,67 рубля. Евро замедлил снижение и торговался по 70,65 рубля (-0,4%).

Валютные инвесторы 2 июля пока предпочли отказаться от активных действий в ожидании макростатистики из Соединённых Штатов Америки. Она показывает состояние крупнейшей экономики мира на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Эксперты ожидают падения уровня безработицы в июне до 12,3% с 13,3%. Информацию опубликуют 2 июля. В этот же день обнародуют статистику первичных заявок на получение пособия по безработице в США. Исследователи прогнозируют уменьшение показателей за неделю по 27 июня на 125 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 1,355 млн заявлений на выплаты.



При этом более рисковые валюты, например евро, ощущают поддержку на фоне новостей о разработке вакцины от COVID биотехнологической фирмой BioNTech (Германия) и фармацевтическим гигантом Pfizer (США). Препарат продемонстрировал потенциал на начальных этапах испытаний.



Тем не менее на инвесторов «давят» новости об увеличении новых случаев заболевания COVID-19. 1 июля медики в США выявили около 50 тысяч инфицированных. Показатель стал самым большим однодневным приростом с начала пандемии, передаёт Reuters. По данным Института Джонса Хопкинса, на 2 июля COVID-19 в США заболели 2 686 582 жителя. Погибли 516 255 граждан. Выздоровели — 729 994 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю на 7,2 млн, что соответствует 1,3%. До этого показатель три недели подряд превышал исторический рекорд. Сейчас запасы страны составляют 533,5 млн баррелей.