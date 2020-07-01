США снизили запасы нефти на 1,3% за неделю

https://static.news.ru/photo/ed4f18b6-bbb5-11ea-b69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю на 7,2 млн, что соответствует 1,3%. До этого показатель три недели подряд превышал исторический рекорд.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на минэнерго США, сейчас запасы страны составляют 533,5 млн баррелей.

При этом в ведомстве подчеркнули, что американские нефтекомпании не снижали объёмы производства, суточная нефтедобыча продолжает держаться на уровне 11 млн. баррелей.

На фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов этого сырья в США за неделю произошло повышение мировых цен на нефть в 2,7%. Так, на мировых биржах нефть марки Brent подскочила до $42,37 за баррель, что составляет рост в 2,67%. Стоимость августовских фьючерсов на поставки нефти марки WTI выросли еще больше — на 2,8% и торговалась по цене $40,37 за баррель, пишет «Красная весна».

Как писал NEWS.ru ранее, глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что рубль должен укрепиться к концу 2020 года на уровне 60 рублей за доллар. Он добавил, что национальная валюта тесно связана с ценами на нефть. Однако «никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться».