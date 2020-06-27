Греф: рубль к концу 2020 года может укрепиться на уровне 60 за доллар

https://static.news.ru/photo/f82432fe-b9ca-11ea-ac5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что рубль должен укрепиться к концу 2020 года на уровне 60 рублей за доллар.

Он добавил, что национальная валюта тесно связана с ценами на нефть. Однако «никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться», сообщил глава Сбербанка.

Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а её тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков — Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах, плюс-минус, 60 к доллару, — привели слова Германа Грефа в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт назвал причины возможного падения рубля. По словам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, существуют предпосылки к возвращению курса доллара к 70,55 рубля, а курса евро — к 79,55 рубля.