Доллар опустился до 71 рубля на МосБирже

https://static.news.ru/photo/f071584e-bc35-11ea-bd54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара на открытии Московской Биржи снизился на 0,4%, до 71 рубля, 2 июля 2020 года. Курс евро опустился — на 0,5%, до 79,63 рубля.

Как свидетельствуют данные торгов на 10:05 мск, курс доллара продолжил снижение на 0,85% и дошёл до отметки 70,67 рубля. Евро замедлил снижение и торговался по 70,65 рубля (-0,4%).

По данным на 10:00 мск, российский фондовый рынок открылся ростом индекса МосБиржи на 0,7% и достиг 2762,56 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%, до 1222,73 пункта. К 10:07 мск индексы продолжили демонстрировать положительную динамику. Индекс МосБиржи увеличился на 0,8%, до 2764,55 пункта, РТС — на 1,7%, до 1233,61 пункта.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сделал прогноз, что рубль должен укрепиться к концу 2020 года на уровне 60 рублей за доллар. Он отметил, что национальная валюта тесно связана с ценами на нефть, однако «никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться».