Опрос: более половины россиян будут сами копить себе на пенсию

https://static.news.ru/photo/37c2188c-0844-11eb-ad99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 50% россиян готовы самостоятельно копить себе на пенсию. Ещё у 12% уже есть накопления на старость.

Не собираются копить деньги на пенсию 28% россиян, причем больше всего таких людей на Северном Кавказе — 34%, а меньше всего — в Дальневосточном федеральном округе — 16%, пишет ТАСС со ссылкой на проведённый специалистами опрос.

Больше всего людей имеют накопления на пенсию в Уральском федеральном округе — 16%, меньше всего — в Северо-Кавказском, где их количество составляет всего 6%. Лучшим способом копить на пенсию 28% россиян считают открытие вклада, так думают 33% жителей Уральского федерального округа. Меньше всего подобной точки зрения придерживаются в Южном федеральном округе — 19%.

Покупку акций считают эффективным способом накопить на старость 28%, они же придерживаются мнения, что для обеспечения достойно старости надо вкладываться в облигации и недвижимость. Так думают 37% жителей УФО и 36% жителей ДФО. На Северном Кавказе такого же мнения придерживаются только 13% респондентов.

Самым надёжным способом не потерять сбережения — хранить их в иностранной валюте считают 22% россиян, только 7% готовы копить деньги в рублях, ещё 6% предпочитают откладывать деньги на свою банковскую карточку.

Работать на пенсии планируют 49% россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом по итогам встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.