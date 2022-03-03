Оператор «Северного потока — 2» опроверг информацию о банкротстве

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG не подтверждает сообщения о начале процедуры банкротства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, она лишь проинформировала власти Швейцарии о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие санкций США.

Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства, — заявили в компании.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве после включения в санкционный список США и сокращения персонала.

Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович предположил, что западная компания, которая в будущем захочет получать российский газ через «Северный поток — 2», может выкупить этот газопровод у «Газпрома».

Кроме того, существует два сценария, при которых «Северный поток — 2» будет запущен. Первый подразумевает нормализацию отношений России и Евросоюза. По мнению эксперта, в антироссийской коалиции возможен раскол, так как одно дело говорить о «тотальной экономической и финансовой войне», а другое — вести такую войну на протяжении нескольких лет. Во втором случае, пояснил Митрахович, СП-2 запустят в случае возникновения проблем с украинской ГТС.