Оператор «Северного потока — 2» ответил на угрозу возможных санкций США

https://static.news.ru/photo/34cf7c06-9f84-11ea-b186-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look press

Оператор «Северного потока — 2» заявил, что угрозы проекту санкциями являются незаконной дискриминацией европейских компаний.

В компании Nord Stream 2 AG полагают, что скорейшее завершение строительства трубопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы, передаёт ТАСС.

Любая такая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний, — добавил он.

Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл анонсировал введение новых санкций против проекта «Северный поток — 2». По его словам, в Штатах могут быстро принять новый пакет санкций. Издание Handelsblatt сообщает, что Вашингтон хочет предотвратить завершение строительства трубопровода или отодвинуть сроки введения его в эксплуатацию.

Российское судно «Академик Черский» прибыло на место строительство газопровода. Польский эксперт Матеуш Кубяк считает, что остановить работы на проекте можно только одним способом — ввести санкции.

NEWS.ru писал, что «Северный поток — 2» может быть введён в эксплуатацию только через несколько лет после окончания строительства. Так считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, Польша может подать новые иски.