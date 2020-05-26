Оператор «Северного потока — 2» ответил на угрозу возможных санкций США

Оператор «Северного потока — 2» заявил, что угрозы проекту санкциями являются незаконной дискриминацией европейских компаний.
В компании Nord Stream 2 AG полагают, что скорейшее завершение строительства трубопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы, передаёт ТАСС.
Любая такая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний, — добавил он.
Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл анонсировал введение новых санкций против проекта «Северный поток — 2». По его словам, в Штатах могут быстро принять новый пакет санкций. Издание Handelsblatt сообщает, что Вашингтон хочет предотвратить завершение строительства трубопровода или отодвинуть сроки введения его в эксплуатацию.
Российское судно «Академик Черский» прибыло на место строительство газопровода. Польский эксперт Матеуш Кубяк считает, что остановить работы на проекте можно только одним способом — ввести санкции.
NEWS.ru писал, что «Северный поток — 2» может быть введён в эксплуатацию только через несколько лет после окончания строительства. Так считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, Польша может подать новые иски.
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