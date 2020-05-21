Эксперт рассказал, когда заработает «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/3ac608c2-9b07-11ea-9d35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» достроят, но ввод его в эксплуатацию может длиться несколько лет. По его словам, возможны новые судебные иски, в первую очередь со стороны агрессивно к нему настроенной Польши.

Лучшим выходом из санкционной ситуации вокруг газопровода станет создание международной управляющей компании, считает Пикин. Почти невозможным принятие новых ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2» сделает присутствие зарубежных игроков в его акционерном капитале, сообщает «Московский Комсомолец».

Организовать санкции против них будет крайне затруднительно, — уверен эксперт.

Он добавил, что в завершении строительства «Северного потока — 2» серьёзно заинтересована Германия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) освободить «Северный поток» от газовой директивы ЕС не означает, что такая же судьба ждёт и «Северный поток — 2». Об этом заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, заявка регулятору на освобождение от директивы первого газопровода подавалась «на всякий случай».