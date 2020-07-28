Оператор «Северного потока- 2» обжаловал решение суда Евросоюза

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — подала апелляцию на решение суда ЕС. Последний отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.

Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд, — цитирует ТАСС пресс-службу оператора.

Почти год назад — 25 июля 2019 года — оператор проекта представил в Суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в Газовую директиву ЕС. Со ссылкой на процессуальные соображения 20 мая 2020 года суд решил отказать в рассмотрении иска, но не отклонил иск по существу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания Nord Stream 2 должна до 15 сентября 2020 года обосновать свою апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятора) по отказу освободить «Северный поток — 2» от требований обновлённой Газовой директивы ЕС. После обоснования высказать свою позицию будет предложено и регулятору ФРГ, не исключено и участие третьих сторон, чьи интересы затрагивает апелляция.