Nord Stream 2 должна обосновать апелляцию против регулятора ФРГ

https://static.news.ru/photo/f0be379a-b479-11ea-bc35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Компания Nord Stream 2 должна до 15 сентября текущего года обосновать свою апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятора) по отказу освободить «Северный поток — 2» от требований обновленной Газовой директивы ЕС.

Пока жалоба ещё вообще не содержит обоснования. На это заявитель Nord Stream 2 имеет время до 15 сентября 2020 года, — сообщил ТАСС представитель Высшего земельного суда в Дюссельдорфе.

Он также добавил, что после обоснования высказать свою позицию будет предложено и регулятору ФРГ, не исключено и участие третьих сторон, чьи интересы затрагивает апелляция. Представитель суда считает «крайне маловероятным», что первые слушания смогут пройти в этом году.

Как писал NEWS.ru, Nord Stream 2 подала жалобу 15 июня. Компания настаивает, что на фактическую дату 23 мая прошлого года трубопровод был завершён с точки зрения экономической функциональности. Также в апелляции указано, что оператор согласно действующей в то время правовой базе внёс безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро «задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своём плане по изменению Газовой директивы».

Федеральное сетевое агентство Германии 15 мая отказало компании Nord Stream 2 AG в освобождении трубопровода «Северный поток — 2» от правил Газовой директивы Европейского союза. Там отметили, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил директивы является его реализация до 23 мая 2019 года.

Ранее Европейский суд юстиции отклонил иски компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Они оспаривали нормы законодательства Европейского союза, которые распространяют часть правил на газопроводы из третьих стран.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.