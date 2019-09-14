Компания — оператор нитки — OPAL Gastransport — ввела ограничения для «Газпрома» в использовании транзитных мощностей газопровода. К 09:00 (10:00 мск) прокачка газа сократились до 32,76 млн КВт/ч с примерно 44 млн КВт/ч днём ранее.
Тем временем, как отмечает
Ранее News.ru писал, что оператору OPAL официально запретили проводить аукционы на мощности. В особенности это касается аукциона, запланированного на 16 сентября. Таким образом, российская компания «Газпром» не сможет претендовать на использование газопровода на полную мощность.