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Правительство России одобрило законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс. Документ освобождает от НДФЛ доходы, которые были получены гражданами в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами.

Речь идёт о налогоплательщиках, сдающих пострадавшим жильё в наём. Льготы будут предоставляться в том случае, если стоимость аренды не превышает сумм, выделенных на эти цели из бюджета, передаёт ТАСС. Ранее...