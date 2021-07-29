Около 17 млн свежих продуктов окажутся на свалке до конца года

Россия ежегодно выбрасывает на свалку около 17 млн тонн свежих продуктов общей стоимостью 1,5 трлн рублей, что эквивалентно примерно 12% от всего оборота розничной торговли продуктами питания. Об этом РИА Новости сообщила член рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы Алина Осьмакова.

По словам Осьмаковой, 45% этого объёма приходится на фрукты и овощи, 30% — на продукты «ультрафреш» (мясо, рыба, птица), 25% - на товары с коротким сроком годности (торты, молочная продукция, мясные деликатесы, бакалея). Она добавила , что, по данным ретейлеров, средний магазин формата «у дома» еженедельно генерирует 600 килограммов пищевых отходов. В основном это продукция с истекшим сроком годности. Перерабатывать её магазинам невыгодно, потому что за это нужно платить, а организация пунктов бесплатной раздачи еды требует затрат.

Изменить ситуацию в этом отношении предлагается, в частности, за счёт регулирования оборота нереализованной пищевой продукции, утратившей товарный вид и форму до истечения срока годности. Также следует развивать технологии переработки пищевых отходов и цифровые платформы распределения нереализованных продуктов, и поощрять эффективное использование ресурсов и снижение количества отходов со стороны компаний.

Ранее сообщалось, что ряд продуктов можно есть даже после окончания срока годности. Это йогурты, хлеб для тостов, сухофрукты, консервированные помидоры, макароны, вяленая колбаса, вяленый сыр, чипсы, рис, прохладительные напитки, бобы, сдобные изделия и печенье, алкоголь, варенье и супы быстрого приготовления.

Дело в том, что существуют две совершенно разные маркировки: срок годности и срок потребления. Срок потребления касается скоропортящихся продуктов, которые нужно употребить до указанной даты, и нарушать его строго запрещено. Срок годности же показывает, что данный продукт потерял товарный вид, однако это не значит, что его нельзя есть.