Однокомнатная Россия: пока не лопнул ипотечный пузырь

Несмотря на коронакризис и падение доходов населения, спрос на однокомнатные квартиры в этом году оказался рекордным. Этот тренд будет продолжаться до 2025-2026 годов. Стоит ли избавляться от бабушкиной «однушки» или купить себе ещё одну? Как изменится рост цен на квартиры? Будет ли продолжаться кредитный бум и реален ли в ближайшее время ипотечный кризис? NEWS.ru ищет ответы.

Если верить прогнозам Минэкономразвития, то реальные доходы населения начнут медленно восстанавливаться в следующем году: в период с 2021 по 2023 годы их рост не превысит 3% в год. Именно снижением доходов обусловлен рекордный спрос на однокомнатные квартиры: это всё, что большинство покупателей могут себе позволить. Бум льготной ипотеки и стремление уберечь собственные накопления от инфляции заставляет людей покупать квартиры.

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» подготовило отчёт, согласно которому доля однокомнатных квартир в структуре продаж на первичном рынке продолжит расти и к 2025–2026 годам может превысить 60%. Причина: для большинства покупателей квартиры площадью более 45 кв. м будут недоступными по цене.

В свою очередь, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что всё же не только «однушки» привлекают покупателей.

Тогда можно предположить, что студии в 11 квадратных метров, которые называют «шкафчиками для сна», будут еще более востребованы. На самом деле, самоизоляция научила людей новому подходу к организации жизненного пространства. Опенспейс, снесённые перегородки, кровать и кухня рядом — это уже уходит в прошлое. Покупатели приходят к выводу, что советское зонирование было правильным. Ирина Радченко вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости

Взлёт спроса на однокомнатные квартиры стал возможен благодаря программе льготной ипотеки. Благодаря ей с конца мая по сентябрь удалось привлечь на рынок новостроек примерно 500 млрд рублей в виде ипотечных кредитов. По расчётам НКР, потери в продажах новостроек из-за COVID-19 с апреля по август 2020 года составили около 0,9 трлн рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а без программы льготной ипотеки потери за пять месяцев превысили бы 1,7 трлн.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Единого государственного реестра недвижимости, зафиксирован рекордный рост жилищных кредитов на новостройки, такого бума не было за всю историю ипотеки.

Кредитов на квартиры в новостройках, по данным на август этого года, выдано на 30 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, — сообщила Радченко.

В этой связи сработал эффект «чёрной пятницы», поскольку было заявлено, что программа ипотеки со ставкой не более 6,5% продлится до ноября. Однако ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что российское правительство намерено продлить данную программу. Как объяснила Ирина Радченко, это снизит ажиотаж у желающих взять ипотеку, такого бума не будет, потому что люди уже не будут бояться опоздать. А значит, риск ипотечного кризиса тоже снижается.

По данным отчёта НКР, по итогам 2020 года цены на новостройки вырастут примерно на 12%, но в последующие годы их повышение будет преимущественно ограничиваться темпами инфляции — не более 4%. В этом году цены выросли на 8% с начала текущего года, причина — ажиотажный спрос в июле-августе. Но при этом выручка от продажи новостроек в 2020 году сократится на 20%.

Между тем, как сообщил директор группы корпоративных рейтингов НКР Александр Диваков, снижения цен на недвижимость до 2025 года точно не ожидается в силу того, что застройщики попытаются удерживать цены в ущерб объёмам продаж.

Риски ожидаемой второй волны: закрытие для посетителей госучреждений и возможность оперативно оформить документы — тоже одна из причин, по которой люди стремятся не опоздать со сделкой и приобрести жильё уже сейчас. Даже если денег хватает только на однокомнатную.