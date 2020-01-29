Объёмы внешнего товарооборота России снизились впервые с 2016 года. Он сократился на 3% до $665 млрд.
Экспорт, по данным ФТС, сократился на 6% до $423 млрд, вырос на 1,7% импорт — до $243 млрд. Снижение произошло под влиянием падения продаж нефти, нефтепродуктов и газа, закупок медпрепаратов и легковых автомобилей,
Имеющиеся показатели не вызывают серьёзных опасений у экспертов. Так, в развитии внешней торговли есть и положительные черты: продажи несырьевых неэнергетических товаров за рубеж составили самую значительную часть в структуре российского экспорта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия обсуждает с Эквадором переход на расчёты в рублях. Для этого один из российских банков выразил готовность открыть в латиноамериканской республике филиал и подключить его к платёжной системе Центробанка.
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