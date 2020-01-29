https://static.news.ru/photo/3565a9f2-4227-11ea-a437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin MÃ¼ller via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Объёмы внешнего товарооборота России снизились впервые с 2016 года. Он сократился на 3% до $665 млрд.

Экспорт, по данным ФТС, сократился на 6% до $423 млрд, вырос на 1,7% импорт — до $243 млрд. Снижение произошло под влиянием падения продаж нефти, нефтепродуктов и газа, закупок медпрепаратов и легковых автомобилей, пишут «Известия».

Имеющиеся показатели не вызывают серьёзных опасений у экспертов. Так, в развитии внешней торговли есть и положительные черты: продажи несырьевых неэнергетических товаров за рубеж составили самую значительную часть в структуре российского экспорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия обсуждает с Эквадором переход на расчёты в рублях. Для этого один из российских банков выразил готовность открыть в латиноамериканской республике филиал и подключить его к платёжной системе Центробанка.