https://static.news.ru/photo/5b1fe376-4e69-11ea-93ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля нелегальных партий спиртных напитков достигала «в худшие моменты» 55% в среднем по России. Сейчас показатель можно оценить в 30%, считает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Он добавил, что жители РФ стали меньше злоупотреблять алкоголем. Похожая тенденция наблюдается и в остальном мире. Вместе с тем, по его мнению, ещё большими темпами падает теневой оборот, за счёт чего легальные продажи растут, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкогольных напитков в расположенных в жилых домах питейных заведениях.

В ведомстве подчеркнули, что россияне выступают категорически против размещения кафе и баров, реализующих алкоголь, в жилых домах. Граждане ежедневно обращаются с требованиями обеспечить общественный порядок и тишину в ночное время.