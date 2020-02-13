Доля нелегальных партий спиртных напитков достигала «в худшие моменты» 55% в среднем по России. Сейчас показатель можно оценить в 30%, считает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
Он добавил, что жители РФ стали меньше злоупотреблять алкоголем. Похожая тенденция наблюдается и в остальном мире. Вместе с тем, по его мнению, ещё большими темпами падает теневой оборот, за счёт чего легальные продажи растут,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкогольных напитков в расположенных в жилых домах питейных заведениях.
В ведомстве подчеркнули, что россияне выступают категорически против размещения кафе и баров, реализующих алкоголь, в жилых домах. Граждане ежедневно обращаются с требованиями обеспечить общественный порядок и тишину в ночное время.
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