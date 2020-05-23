Если вернуться на пять-семь лет назад, то по большей части неотвеченные вызовы с незнакомых номеров в основном исходили от друзей или родственников, которые либо поменяли номер в поисках более лояльного тарифа, либо у них могли банально закончиться деньги на телефоне, что позволяло в этом случае воспользоваться услугой «дозвон». В редких ситуациях это были продажи каких-либо услуг, и то только в тех случаях, когда гражданин оставлял свои контакты на каком-то сайте либо заполнял анкету с указанием номера телефона.

Сейчас же ситуация совершенно иная. Возможности для получения персональных данных стали несоизмеримо выше, нежели были несколько лет назад — продажи баз данных автосалонов, банков, страховых компаний, фишинговые сайты, совершаемые покупки в Интернете, регистрации на разного рода вебинары, тренинги и тому подобные истории. Причина же у всего этого «безобразия» одна — крайне халатное отношение к своим персональным данным со стороны граждан.

Отметим, что тренд на мошеннические действия через телефонную связь резко вырос в 2018–2019 годах. По статистике Сбербанка, если в 2017-м было зарегистрировано около 160 тысяч жалоб клиентов на телефонных мошенников, то в 2019 году количество обращений превысило 2,5 млн. По данным МВД за прошлый год, количество преступлений с применением телекоммуникаций составило порядка 250 тысяч, что на 70% больше, чем в 2018-м. Одним из наиболее распространённых примеров таких действий был звонок якобы от службы безопасности какого-либо банка и выманивание данных карты для того, чтобы её опустошить. После резонанса в СМИ и ряда арестов население стало несколько внимательнее относиться как к персональной информации, так и к такого рода «кейсам», но всё равно расслабляться не стоит.

Как правило, все нужные контакты у нас уже есть в телефонной книжке, так как сейчас для смены оператора связи нет необходимости менять номер. Если же вам звонят с незнакомого номера телефона или вы уже пропустили вызов — не спешите снимать трубку или перезванивать на этот номер. Прежде чем ответить или тем более перезвонить, совершите крайне простую и быструю процедуру первичной проверки номера. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Сейчас практически на всех телефонах есть доступ в Интернет. Таким образом, можно просто вбить звонивший номер в строку поиска и если это мошенники или реклама, то об этом сразу известит или сам поисковик, или несколько сайтов, которые появятся в поиске первыми. Данную процедуру стоит повторять даже тогда, когда вы осознанно ждёте звонок из какой-то конкретной компании или банка. Не нужно лениться проверять высветившийся на экране номер через поисковик. На официальном сайте банка/компании обязательно будут указаны контактные данные, и если номер на сайте и экране телефона совпадает, тогда по нему можно спокойно перезванивать. Если же информации по звонившему вам номеру нет, то принимать такой звонок или перезванивать стоит только в том случае, если есть уверенность, что это может быть кто-то из знакомых. Если возникли какие-либо сомнения, то лучше проигнорировать звонок — звонящий сможет найти способ для того, чтобы объяснить, кто он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть также несколько «кейсов», которые требуют отдельного упоминания. Первый касается «подделанных» номеров. Сегодня мошенники научились делать так, что при их звонке на экране телефона появляется номер телефона вашего банка. Такой номер может содержать не только цифры, но и буквы. И рекомендации банков здесь идентичны, говорит Кричевский, — при малейшем подозрении на мошенничество сбрасывайте звонок и перезванивайте в банк сами по номерам, указанным на вашей карте или на официальном сайте финучреждения. Стоит также всегда помнить, что ни один менеджер не запросит у вас CVC-код от карты и СМС-сообщение с кодом от банка.

Второй «кейс» касается иностранных номеров. Чаще всего используются номера, зарегистрированные в другой стране. Звонки с них могут оповещать абонента о выигрышах в лотерею или других «неожиданных приятных сюрпризах». В данном случае заведомо понятно, что это банальный «развод».

Третий «кейс» касается звонков «от имени пострадавших» — мошенники могут звонить и говорить, что случилось что-то плохое с другом или родственником. Здесь всё проверяется очень просто — звонком самому «пострадавшему».

Также стоит обращать внимание на то, что иногда мошенники пользуются антиопределителем номера. То есть на экране человека, которому звонит преступник, будет высвечиваться «номер неизвестен». Если у гражданина нет знакомых с такой подключённой услугой, подобные звонки оптимальнее всего также игнорировать, — сказал эксперт.

Как с этим бороться? Во-первых, не распространять свои контактные данные. Если оформляется какая-либо бонусная карта, не всегда требуется указывать непосредственно номер телефона — можно обойтись электронной почтой.

Во-вторых, чтобы избежать звонков от уже идентифицированных мошенников, стоит воспользоваться «чёрным списком» либо поставить приложение для Android или iOS, которое сделает это за абонента. Оно моментально проверяет номер и выдаёт по нему информацию, кому он может принадлежать — банку, коллекторскому агентству, финансовым организациям и т. д.

В-третьих, можно подключить функцию «Супер АОН», но она, как правило, платная, и тарификация по этой услуге будет зависеть от оператора и тарифа абонента.

Ключевым же моментом всё равно останется бережное отношение к своим персональным данным, поскольку это залог спокойствия. Стоит повторить ещё раз — никто не обязан поднимать трубку, когда звонит незнакомый номер. Есть сомнения насчет звонящего — копируем номер, вставляем его в строку поиска и видим результат. Тем самым это позволит сохранить время, нервы и, возможно, деньги. Особенно это актуально в нынешней ситуации, когда население и так находится в стрессе из-за вынужденного карантина.