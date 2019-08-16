Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания «Газпром» с начала года нарастила добычу газа на 1,7%, до 312 млрд кубометров, что стало максимальным показателем для аналогичного периода с 2011 года.

В пресс-службе также отметили, что спрос на сырьё компании из ГТС на внутренним рынке почти достиг уровня прошлого года. По итогам семи с половиной месяцев текущего года он ниже на...