Министерство труда и социальной защиты РФ предложило запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) работать с агентскими сетями, оказывающими услуги по переводу пенсионных накоплений россиян. Причиной называется то, что часто накопления переводят в НПФ без реального волеизъявления граждан.
Соответствующее уведомление
Предлагается ввести запрет для НПФ привлекать агентов в целях заключения договоров и оформления и подачи заявлений о досрочных переходах, — гласит сообщение Минтруда.
Ранее News.ru сообщал, что проверка негосударственных пенсионных фондов вызвана массовыми жалобами граждан по факту неправомерного перевода пенсионных накоплений. В пресс-службе ПФР отметили, что о грядущей проверке уже сообщили руководству территориальных органов НПФ и отделениям ПФР в регионах. В фонде заверили, что будут оказывать проверяющим необходимое содействие.