Наступивший 2020 год ожидается для мировой экономики крайне неоднозначным, однако он может оказаться даже более позитивным, чем уходящий 2019-й. В России есть значительные неизрасходованные внутренние резервы, которые при создании соответствующих стимулов позволят экономике уменьшить степень зависимости от происходящего на зарубежных рынках, которые, в свою очередь, смогли сохранить устойчивость во многом благодаря возврату центробанков к практике «печатания денег».

На правительственном уровне начали делать качественные шаги по улучшению делового климата, в частности, начался пересмотр позиции в отношении многих административных барьеров — так называемая регуляторная гильотина.

Как пояснил NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, теперь если вдобавок к этому будет реализовано многое из предложенного помощником президента РФ по экономике Андреем Белоусовым или же главой МЭР Максимом Орешкиным списка структурных реформ, то можно ожидать процесса оживления инвестиций. А это вместе с реализацией национальных проектов позволит поверить в ускорение темпов роста ВВП с текущих 1,3–1,5% по итогам года до среднемировых 3%.

Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Без поддержки частного сектора эффект от реализации нацпроектов на росте экономики скажется меньше (треть от общей суммы расходов в 25,7 трлн рублей должна лечь на плечи бизнеса), что заставит обращать большее внимание на происходящее за рубежом.

И здесь помимо вектора политики ведущих центробанков стоит выделить три ключевых события — это сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи после I квартала 2020 года, а также взаимоотношения Вашингтона с Евросоюзом и Китаем в торговой сфере и выборы президента США в ноябре.

Первое предопределит стоимость нефти, а последние два фактора будут иметь определяющее значение на перспективы мировой экономики в последующие годы. В период падения спроса на сырьё, который приходится как раз на начало 2020-го, страны картеля пришли к выводу, что для балансировки рынка нефти целесообразно дополнительно обеспечить сокращение добычи.

Не исключено, что в течение 2020-го на фоне избирательной кампании вновь в центре внимания окажется и Россия — возможны новые попытки расширить санкции против Москвы. Последние ограничительные меры в отношении «Северного потока — 2» говорят о том, что от этой практики в Вашингтоне отказываться совершенно не собираются.

Кроме того, новый срок Дональда Трампа на посту президента может ознаменовать очередной поворот в «торговой войне» в сторону её сильного обострения. Поражение нынешнего американского лидера в «битве» с демократами также не сулит мировой экономике ничего хорошего, так как анонсированный «крестовый поход» против корпораций и расширение социальных расходов в перспективе могут расшатать финансовую систему Штатов и ударить по доверию бизнеса, что так или иначе почувствуют на себе все, включая Россию.