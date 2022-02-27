Новые санкции против России вызвали рост цен на сырьё

Цены на различные виды сырьевых товаров идут вверх, поскольку новые западные санкции против России повышают вероятность перебоев с поставками, сообщает агентство Bloomberg. Так, рекорды бьют цены на пшеницу, алюминий, никель и золото.

Пшеница подорожала почти до самого высокого уровня более чем за 13 лет. Цена на золото, которое выступает убежищем во время любого усиления международной напряжённости, также растёт. Как заявили в компании Goldman Sachs Group, рост цен продолжится при отсутствии прорыва в российско-украинских мирных переговорах.

Разрушение спроса теперь остаётся единственным существенным оставшимся механизмом для балансировки рынка, — говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что инвесторы обеспокоены возможностью резкого падения платежей поставщикам и дальнейшим сокращением финансирования закупок российских товаров. На Россию и Украину приходится четверть мирового экспорта пшеницы и пятая часть продаж кукурузы. РФ является крупным поставщиком алюминия, никеля, палладия, нефти и газа.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что введение Евросоюзом санкций в отношении России из-за её спецоперации на Украине обернётся и против европейцев. По её словам, это та цена, которую придётся заплатить за солидарность с Украиной.