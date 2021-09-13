Новые мосты в будущее: как европейский бизнес видит экономику России

России нужна более тесная экономическая интеграция с Европой, именно в этом видят развитие обеих экономик гости IV Столыпин-форума, завершившегося в минувшую пятницу в Москве. О том, какие усилия следует предпринять, чтобы экономический рост не был лишь благим пожеланием, а сырьевая ориентация России была преодолена, бизнесмены, экономисты и политики рассказывали на площадке МГИМО. NEWS.ru узнал, что думают на этот счёт иностранные участники форума.

Добавленная стоимость, сырьё и бизнес

Второй день IV Столыпин-форума был посвящён проблемам российской экономики, которые россиянам хорошо известны. Поэтому максимальный интерес представляет не очередное их перечисление, а пути преодоления. К обсуждению антикризисных возможностей присоединились многие европейские коллеги.

Так, Витторио Торрембини, президент GIM-Unimpresa — Ассоциации итальянских предпринимателей в России, считает, что для того чтобы России уйти от сырьевой ориентации экономики, необходимо активнее развивать партнёрство с европейским бизнесом.

Итальянские компании готовы к сотрудничеству. Но важно, чтобы российский бизнес был более активен.

Италия уже сейчас готова участвовать в сферах химического производства, в металлургии, фармацевтической промышленности, автомобильной отрасли. Мы можем активно помогать в создании и обновлении оборудования для этих сфер, — сказал Торрембини NEWS.ru.

Но итальянский бизнес не может прийти в Россию без приглашения российских коллег. Помощь государства важна, но её одной недостаточно. Важно, чтобы российский бизнес пригласил итальянских партнёров, и тогда обретут реальные очертания такие проекты, как строительство автомобильного завода FIAT на Волге.

Торрембини уверен, что российский автопром, пусть и не демонстрирует высокого уровня, всё же должен быть сохранён, а для этого нужно вкладываться в обновление оборудования. Даже производство комплектующих — это уже не торговля сырьём. И автопром — одна из немногих сфер в России, где есть полная производственная цепочка, чего так не хватает всей российской промышленности. Итальянец напомнил, что Россия экспортирует очень много сырья, из которого сама могла бы производить изделия, которые импортирует. Ту же медь для трубок холодильных установок. Или алюминий, изделия из которого тоже закупаются за рубежом. По мнению европейца, такой порядок вещей необходимо менять.

vk.com/stolypin.forum

Санкции — путь в тупик

Большое внимание на форуме уделили вопросу взаимоотношений политики и экономики. Особенный тон задал Йохан Вандерплаетсе, председатель правления Ассоциации европейского бизнеса, президент Schneider Electric в России и СНГ. Он поднял вопрос ограничений, закрытости и санкций.

Геополитика убивает мировую цепочку поставок. Дни, когда технологии свободно распространялись в мире, уже позади. Теперь мы видим, что западные технологии — для западного мира и восточные технологии — для всего остального мира, — сказал Вандерплаетсе.

Большой вопрос, где окажется Россия и вместе с ней Центральная Азия в этой ситуации, подчеркнул он.

По мнению Вандерплаетсе, дело Huawei повлияло на весь мир и оно ещё не до конца осмыслено. Нельзя было просто так запрещать китайской компании присутствовать на западном рынке. И теперь китайцы в ярости и никогда этого так просто не забудут, уверен европейский бизнесмен. В ответ Китай создал ограничения для поставок западных микрочипов своим компаниям. Китайцы инвестируют огромные суммы в производство собственных микрочипов, что в дальнейшем обернётся большими проблемами для западных предприятий микроэлектроники.

Вслед за Китаем в Европе есть рекомендации относительно российских компаний, добавил Вандерплаетсе.

Недавно совсем, 28 августа, российское правительство ещё усугубило ограничения на импорт микроэлектроники. То же касается медицинского оборудования и программного обеспечения. Таким образом, меняются правила как для российских, так и иностранных компаний. Но мы всё же предполагаем, что экономический рост может обеспечить только открытая экономика, — сказал Вандерплаетсе.

Но хуже всего то, считает бизнесмен, что западные политики сквозь пальцы смотрят на происходящее в России. Многие считают, что экономика России рухнет так же, как и экономика СССР. Однако эта точка зрения ошибочна, уверен Вандерплаетсе. Политика изоляции и санкций ведёт в тупик экономическое сотрудничество, приводит к разобщению Запада и Востока, к большей конфликтности. Бизнесмен добавил, что в России есть невероятные инновационные компании, они всё равно будут развиваться, и если не в партнёрстве с Западом, то в партнёрстве с Китаем.

Вандерплаетсе рассказал, что Китай готовится создать новый цифровой стандарт 6G, если это произойдёт, то мир ещё ожидает и цифровой раскол.

В свою очередь президент независимого аналитического центра во Франции «Институт Шуазель» Паскаль Лоро отметил, что экономика словно взята в заложники политикой. Так он охарактеризовал практику введения санкций, осудив её. По его мнению, необходима новая дипломатия регионов и городов.

В то время как государственные акторы начинают влиять отрицательно, регионы могут развивать экономическую дипломатию, — сказал Паскаль Лоро.

В данном случае его слова касались больше европейской политики. В то время как Брюссель диктует свои условия, отдельные европейские страны или даже департаменты могли бы мобилизовать усилия предпринимателей для более тесной интеграции. И тогда влияние большой политики на экономику было бы в значительной степени ослаблено.

Лоро подчеркнул, что гражданские связи очень важны, они влияют на общественное мнение, фактор которого нельзя исключать. И в случае позитивного отношения к экономическому сотрудничеству отдельным политикам гораздо сложнее подчинять экономику своим интересам.

Официальные лица были более сдержанны в оценках политики ограничений, чем представители бизнеса. Так, Маркус Эдерер, посол Европейского союза в Российской Федерации, подчеркнул, что не только санкции мешают сотрудничеству. Он отметил, что более 90% бизнеса в Европе — это малые и средние предприятия, а в России эта цифра гораздо ниже. Европейский малый и средний бизнес не может полноценно сотрудничать с российскими гигантами, а малые и средние российские компании с большим трудом могут выходить на международный уровень. То есть происходит несоответствие деловых форматов.

Кроме того, Эдерер заявил, что европейцы склонны инвестировать в такие страны, где у людей есть деньги, а доходы большинства россиян снижаются, следовательно, получить хорошие рекомендации инвесторы не могут и не идут на российский рынок.

vk.com/stolypin.forum

Рассвет или угасание рыночной экономики?

Отдельного внимания на форуме удостоилась проблема развития предпринимательской культуры. Как западные, так и российские участники отмечали, что частная инициатива, бизнес, предпринимательские сообщества — это основные драйверы роста. Причём именно российские спикеры больше всего были обеспокоены наступлением коллективистских или левых идеологий на предпринимательскую культуру. Этой проблеме во многом была посвящена Пленарная дискуссия «Российская экономика: в ожидании роста».

Аркадий Дворкович, известный российский государственный деятель, председатель фонда «Сколково», отметил, что предпринимательский дух и соревновательность необходимо развивать со школьной скамьи, но в российских школах преобладают противоположные установки.

Российский экономист Владислав Иноземцев выразил уверенность в том, что только массовый рост доходов россиян может обеспечить общий экономический рост. И никакими отдельными успехами в отраслях рост не вызвать.

Доходы населения должны расти, и все препоны этому должны сниматься. Нам нужно давно отменить заморозку накопительной части пенсий и индексировать пенсии работающим пенсионерам. Нужно повышать минимальную зарплату, — сказал Иноземцев.

Кроме этого, он высказался о необходимости отмены подоходного налога при низких доходах. Экономист не исключил и другие методы увеличения доходов граждан. При этом он с большим скепсисом отнёсся к идее выделять прорывные отрасли, потому что экономическим агентом перемен должно быть население, а не крупные предприятия. Именно деньги на руках у большинства граждан обеспечат необходимый внутренний спрос для развития бизнеса, считает Иноземцев.

Надо отметить, что внутренний спрос называли в числе главных факторов развития и другие участники форума. Большинство сошлись на том, что российской экономике не хватает свободных денежных средств, и осудили политику стерилизации денежной массы, которую проводит ЦБ.

Иноземцев призвал не бояться инфляции. Если будет рост, то вред от инфляции скорректируется.

В целом IV Столыпин-форум прошёл в атмосфере оптимизма. Участники высказывались с расчётом на то, что они будут услышаны. Лейтмотивом всех выступлений был призыв к продуманной политике в отношении любых регламентов и ограничений. Вопреки складывающимся мировым тенденциям увеличивать вмешательство властей в экономику, участники форума отмечали необходимость большей свободы, большей эмансипации потребителей и бизнеса, большей инициативы снизу. Высокий уровень гостей форума внушает уверенность в том, что голос экономики не удастся заглушить в угоду административным практикам, набирающим свою силу в годы пандемии.