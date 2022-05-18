Новые лимонады взамен Pepsi, Mirinda и 7Up появятся в июне

Фото Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новые лимонады от компании PepsiCo появятся в торговых сетях уже в июне. Это будут локальные бренды, которые разработаны специально для России, пишут «Известия».

Компания заявила о частичной приостановке работы в марте и о выводе из ассортимента своих популярных напитков Pepsi, Mirinda и 7Up. Конвейер на производстве уже остановлен, известная триада не выпускается. В торговые сети сейчас поступают запасы. Однако, компания рассматривает возможность расширения локальных напитков в России, несмотря на то, что решение о приостановке и продаже вышеуказанных марок остаётся в силе.

PepsiCo направила представителям торговых сетей презентацию с описанием новых напитков и брендов ещё в апреле. Компания планировала наладить производство локальных марок, вкусы которых будут похожи на торговые марки компании. Например, взамен Pepsi и Mirinda — New Cola и Fruitz. Однако, от этой идеи отказались.

В итоге было принято решение делать напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом под брендом «Русский дар». Сейчас под этой маркой выпускается квас. В компании есть и другие оригинальные торговые марки, но пока они не раскрываются. Вскоре изготовитель запустит розлив напитков на своём заводе.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила покупку компании «Вимм-Билль-Данн Напитки» производителем сыров ТК "Мультипро. По мнению ФАС, данная сделка не ограничит конкуренцию на продуктовом рынке в России.