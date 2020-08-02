Новое пособие смогут получить миллионы россиян с 1 августа

Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа. Это три тысячи рублей, положенные людям с несовершеннолетними детьми.
Раньше на такое пособие могли претендовать только те, кто остался без работы до 1 марта из-за пандемии. Сейчас го могут получить все,
Чтобы получить выплату, нужно встать на учёт в центре занятости по месту прописки. Также нужно получить официальный статус безработного. С этого момента можно будет рассчитывать на дополнительный три тысячи рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. Об этом говорится в письме (есть в распоряжении NEWS.ru) зампреда ФНПР Давида Кришталя, которое было направленно в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
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