Новое пособие смогут получить миллионы россиян с 1 августа

https://static.news.ru/photo/67d4b844-d456-11ea-add5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа. Это три тысячи рублей, положенные людям с несовершеннолетними детьми.

Раньше на такое пособие могли претендовать только те, кто остался без работы до 1 марта из-за пандемии. Сейчас го могут получить все, сообщает «Экономика сегодня».

Чтобы получить выплату, нужно встать на учёт в центре занятости по месту прописки. Также нужно получить официальный статус безработного. С этого момента можно будет рассчитывать на дополнительный три тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. Об этом говорится в письме (есть в распоряжении NEWS.ru) зампреда ФНПР Давида Кришталя, которое было направленно в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.