https://static.news.ru/photo/4b953db4-2445-11ea-9f3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Окончательный отказ компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря создаст для проекта новую проблему. В этом случае России придётся искать другие трубоукладочные корабли, но не все они имеют право работать в территориальных водах Дании.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков S&P Global Platts.

Агентство отмечает, что к участию в проекте также допущена трубоукладочная баржа Fortuna, однако именно ей законодательство Дании запрещает там работать из-за отсутствия системы динамического позиционирования.

Сам «Газпром» располагает нужным судном, но трубоукладчик «Академик Черский» в настоящее время занят на Дальнем Востоке. Нужно два месяца, чтобы ему добраться до Балтики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценил вероятность завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» после вступления в силу американских санкций. По его словам, шансы у России есть, однако во многом их успех будет зависеть от позиции Германии, которая также заинтересована в проекте. Он добавил, что завершение строительства может занять несколько месяцев.