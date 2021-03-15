НОВАТЭК обошёл поставщиков из США по продажам СПГ в Евросоюз

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После окончательного ввода в эксплуатацию завода по сжижению газа «Ямал СПГ» российская компания НОВАТЭК поставила на рынок Европейского союза 22 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), обогнав американских поставщиков, продавших в ЕС в прошлом году на две тонны меньше.

Европейский рынок для американцев является второстепенным, для «Ямал СПГ» — приоритетным. Российская компания также поставляет газ в Китай, Японию, Южную Корею и Тайвань. По словам эксперта, в эти регионы уходит «львиная часть» экспорта мирового СПГ, пишет ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

Юшков отметил, что поставки другой российской компании, «Газпрома», в Евросоюз упали в прошлом году на 20 млрд кубов газа. Так, годом ранее «Газпром» поставил в ЕС более 200 млрд кубов газа, в 2020 году показатели упали до 179,3 млрд кубов. Причины падения экспорта, по словам эксперта, кроются не в СПГ, а в «коронакризисе», тёплых зимах и проблемах с подписанием нового транзитного соглашения с Украиной.

Как сообщал NEWS.ru, немецкая экологическая организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) выступила против поставок в ФРГ сжиженного природного газа из США и строительства в стране морских терминалов для его приёма.