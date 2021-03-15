НОВАТЭК обошёл поставщиков из США по продажам СПГ в Евросоюз

После окончательного ввода в эксплуатацию завода по сжижению газа «Ямал СПГ» российская компания НОВАТЭК поставила на рынок Европейского союза 22 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), обогнав американских поставщиков, продавших в ЕС в прошлом году на две тонны меньше.
Европейский рынок для американцев является второстепенным, для «Ямал СПГ» — приоритетным. Российская компания также поставляет газ в Китай, Японию, Южную Корею и Тайвань. По словам эксперта, в эти регионы уходит «львиная часть» экспорта мирового СПГ,
Юшков отметил, что поставки другой российской компании, «Газпрома», в Евросоюз упали в прошлом году на 20 млрд кубов газа. Так, годом ранее «Газпром» поставил в ЕС более 200 млрд кубов газа, в 2020 году показатели упали до 179,3 млрд кубов. Причины падения экспорта, по словам эксперта, кроются не в СПГ, а в «коронакризисе», тёплых зимах и проблемах с подписанием нового транзитного соглашения с Украиной.
Как сообщал NEWS.ru, немецкая экологическая организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) выступила против поставок в ФРГ сжиженного природного газа из США и строительства в стране морских терминалов для его приёма.