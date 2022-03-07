Вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности РФ к отказу Европы от российских энергоресурсов. Он отметил, что Москва понимает, куда перенаправить эти поставки, но Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на своём рынке, пишет РИА Новости.

В итоге, отметил Новак, заплатят за всё это европейские потребители. По его словам, для замещения российской нефти на европейском рынке потребуется «не один год», и это будет «значительно дороже» для европейских потребителей.

При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан и потребителей, что их ожидает, и что цены на заправках, на электричество, на отопление взлетят, — сказал вице-премьер.

Новак добавил, что этот рост цен затронет и другие рынки, включая американский.

Всплеск цен будет непредсказуемым — более 300 долларов за баррель, если не больше, — предположил вице-премьер.

При этом, отметил Новак, Москва уже понимает, куда перенаправить поставки, но от своих обязательств отказываться не собирается и будет продолжать поставки.

Мы наблюдаем также огромное давление на наших партнёров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения, — добавил вице-премьер.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва имеет право запретить прокачку газа через «Северный поток — 1». По его словам, это станет зеркальным ответом на запрет в отношении «Северного потока — 2», однако Россия не прибегает к подобным действиям, сообщает РИА Новости.