Новак выразил надежду на восстановление мирового спроса на нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в 2021 году мировой спрос на нефть может полностью восстановиться. По его словам, это произойдёт быстро при соблюдении некоторых условий.
Восстановление рынка не зависит от нефтяной отрасли, отметил Новак на пресс-конференции после заседания ОПЕК+,
Нефтяная отрасль выйдет на те уровни, которые были, очень быстро. Вопрос в восстановлении спроса, в восстановлении мировой экономики, последствия пандемии, как долго будут действовать антикризисные меры, как быстро будет восстанавливаться спрос, — пояснил вице-премьер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько дней длились консультации стран — участниц ОПЕК+, которые, как многим казалось, закончатся снова безрезультатно, но не в этот раз. Картель решил, что с 2021 года будут действовать новые условия для добычи нефти. Нефтяники смогут добывать на 25% больше сырья, на 500 тысяч баррелей в сутки. Что это даст рынку — читайте в материале NEWS.ru.