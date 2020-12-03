Новак выразил надежду на восстановление мирового спроса на нефть

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Российская дочка финской Fortum может до конца года выкупить долю «Роснано» в совместных ветроэлектростанциях, мощность которых составляют 300 МВт. Однако в компании заявили, что решение не связано с уходом главы госкорпорации Анатолия Чубайса.

У сторон два совместных проекта — «Второй ветропарк ФРВ» и «Третий ветропарк ФРВ». Общая сумма сделки может достигнуть 21 млн рублей. Решение предварительно одобрил совет директоров «Фортума», но это не...