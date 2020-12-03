Новак: выборы в США и создание вакцин от COVID повлияли на рынок нефти

https://static.news.ru/photo/408d9b22-3584-11eb-9f7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Определённость с выборами президента в Соединённых Штатах и создание вакцин от коронавирусной инфекции создают позитив для рынка нефти. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, курирующий в правительстве вопросы энергетики.

По его словам, ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, а также низкий спрос на нефть зимой продолжают создавать неопределённость на рынке.

Новак уверен, что странам — участницам сделки по сокращению добычи нефти удастся принять взвешенное решение по параметрам сделки ОПЕК+. Это, подчеркнул вице-премьер, настолько важно, что взоры всего мира обращены на участников переговоров.

Эта ответственность нам уже до боли знакома. Более чем уверен, что мы примем обоснованное, взвешенное решение относительно параметров нашей кооперации, — цитирует ТАСС Новака.

Также на министерской конференции ОПЕК+ он представил коллегам нового министра энергетики России Николая Шульгинова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать позицию российской делегации на переговорах ОПЕК+, которые состоятся 3 декабря. По его словам, информацию по итогам мероприятия озвучит вице-премьер Александр Новак. Песков подчеркнул, что решение о судьбе сделки зависит от хода переговоров.

Страны ОПЕК+ перенесли запланированную на 1 декабря встречу, на которой предполагалось решить, повышать или нет добычу нефти в начале следующего года. Причиной внезапной паузы стали разногласия внутри альянса и сразу несколько вариантов возможных действий. В марте этого года расхождение позиций закончилось разрывом соглашения и обвалом мировых цен на нефть. Сейчас такой сценарий маловероятен, считают эксперты. Позиции Саудовской Аравии и России близки, и вместе они смогут уговорить остальных участников.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года, писал NEWS.ru.