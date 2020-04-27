Новак сообщил о росте спроса на нефтепродукты в Европе

https://static.news.ru/photo/4624a690-8880-11ea-b33e-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В странах Центральной и Северной Европы наблюдается рост спроса на нефтепродукты, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

В странах Центральной и Северной Европы есть уже некоторые такие «ростки» позитивные прироста спроса. Если там на автозаправочных станциях падение спроса составляло до 70%, сегодня уже по некоторым странам мы видим снижение этого показателя до 60–65%, — отметил глава Минэнерго в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ситуация на рынках сразу станет более понятной, если спрос начнёт расти.

Ранее Новак во время общения с депутатами отметил снижение глобального спроса на нефть, которое составляет до 30 млн баррелей в сутки. Он предположил, что мир в настоящий момент находится на пике снижения нефтяного спроса.

Как писал NEWS.ru, продажи бензина на АЗС сократились на 40–50%, дизтоплива — на 30%.