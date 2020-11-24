Новак: РФ и КНР смогут быстро устранить последствия COVID-19

https://static.news.ru/photo/a6e461d0-2e5e-11eb-9311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ликвидировать негативные последствия пандемии COVID-19 намерены Россия и США. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

Уверен, наши страны имеют все возможности в сжатые сроки ликвидировать возможные негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции и обеспечить рост экономического взаимодействия, — цитирует его ТАСС.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что коронавирус отбросил Россию на полтора года назад. Он добавил, что под удар попала не вся экономика, а определённые секторы, например транспорт, в том числе пассажирский, а также значительная часть частного сектора. По его мнению, ущерб от последствий коронавируса коснулся около трети предпринимателей. Первый вице-премьер считает, что пострадали не только компании, которые связаны с предоставлением услуг населению, но и часть промышленности, которая «завязана на инвестиции».

Кроме того, Белоусов отметил, что новая волна коронавируса только начинается, она тоже принесёт экономический ущерб. Перед правительством стоит задача в течение следующего года преодолеть возможные последствия.

NEWS.ru писал, что в Кремле высказались против сокращения поддержки малого и среднего бизнеса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Всемирного банка о поддержке в условиях пандемии только тех компаний, которые способны обеспечивать восстановление экономики, неверно.