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Минфин РФ и Министерство казначейства и финансов Турции заключили договор о расчётах и платежах в национальных валютах. Документ подписали главы ведомств — Антон Силуанов и Берат Албайрак соответственно.

Москва считает основными целями соглашения увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры в финансовых операциях между странами, а также создание инфраструктуры и повышение привлекательности нацвалют для бизнеса, говорится...