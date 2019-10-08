Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в нормализации ситуации с ограничением для «Газпрома» на пользование газопроводом OPAL. Он назвал решение Европейского суда политически мотивированным.
Чиновник заявил, что скоро российской компании позволят использовать нитку на 100% мощности.
Я уверен: не сегодня, так завтра по мере развития юридических процессов в части газопровода OPAL всё вернётся на место, — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».
Как ранее писал News.ru, глава польской нефтегазовой госкомпании PGNIG Пётр Вожняк заявил, что ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL спасло страну от перебоев в поставках газа. По его мнению, если бы OPAL не притормозили, юго-восток Польши остался бы без голубого топлива.
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