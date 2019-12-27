https://static.news.ru/photo/4ae04032-28c1-11ea-82de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Российское министерство энергетики ожидает, что «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца будущего года. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

По его словам, одним из вариантов завершения строительства газопровода является судно «Академик Черский», которое в настоящее время находится на Дальнем Востоке.

Но потребуется некоторое время на допподготовку, — отметил Новак.

Ранее NEWS.ru писал, что разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.

20 декабря американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на следующий год. Документ предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Вашингтон потребовал от компаний, занимающихся прокладкой труб, остановить строительство. Первой остановила работы швейцарская компания Allseas и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.