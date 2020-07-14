Новак: Москва выполняет обязательства по поставкам нефти и газа Белоруссии

https://static.news.ru/photo/c1f91d22-c5d0-11ea-a109-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию, заявил глава Минэнерго России Александр Новак по итогам переговоров премьер-министров двух стран Михаила Мишустина (РФ) и Романа Головченко (Белоруссия) 14 июля 2020 года.

Мы рассчитываем на продолжение конструктивного диалога с белорусской стороной по всем вопросам энергетической сферы <...> Хотел бы обратить особое внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это наше серьёзное совместное достояние, гарантирующее гражданам России и Белоруссии широкие экономические и гуманитарные права, — цитирует министра официальный сайт ведомства.

По его словам, товарооборот между Москвой и Минском в 2019-м превысил $35,5 млрд. В качестве примера совместного сотрудничества Новак привёл проект в высокотехнологической отрасли — строительство Белорусской АЭС по российскому дизайну. Он добавил, что у обоих государств «есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологии, в цифровой экономике».

Москва и Минск достигли соглашения в сфере ТЭК, включая вопрос расчётов за поставки энергоносителей. Об этом сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

Чиновник также затронул тему товарооборота между странами, отметив, что он снизился на 22%. По словам белорусского премьера, российский экспорт пострадал больше в связи с «углеводородной тематикой». Он подчеркнул, что причиной тому является не ухудшение двусторонних отношений, а «внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов».

Политик добавил, что новое правительство Белоруссии нацелено на достижение компромиссов и взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил о достижении понимания Москвой и Минском в вопросе формирования цен на газ и создания единого рынка.

Россия поставляет Белоруссии газ по цене $127 за кубометр. Она определяется по формуле, в которую входит цена топлива для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Белоруссии, стоимость хранения на территории РФ и величина расходов «Газпрома» по реализации газа.

Эта формула на протяжении ряда лет обеспечивала Белоруссии стоимость российского газа существенно ниже спотовых цен в Европе. Сейчас ситуация изменилась, формула стала невыгодной, но её действие согласовано до конца 2020 года.

Минск настаивает на привязке цен к европейским. Однако, по словам специалистов, их снижение краткосрочно. С наступлением холодов газ в Европе начнёт дорожать, и Белоруссия сама откажется от такого условия.