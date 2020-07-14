Москва и Минск договорились по расчётам за энергопоставки

https://static.news.ru/photo/ed7e6974-c5c2-11ea-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Минск достигли соглашения в сфере ТЭК, включая вопрос расчётов за поставки энергоносителей. Об этом сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

Благодаря напряженной и целенаправленной работе ведомств двух стран удалось в короткий срок выйти на все согласованные решения и, я надеюсь, на подписание сегодня пакета документов в энергетической сфере, касающихся сооружения Белорусской АЭС, а также в части расчётов за поставки энергоносителей, — цитируе т ТАСС его слова в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Головченко также затронул тему товарооборота между странами, отметив, что он снизился на 22%. По словам белорусского премьера, российский экспорт пострадал больше в связи с «углеводородной тематикой». Он подчеркнул, что причиной тому является не ухудшение двусторонних отношений, а «внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов».

Головченко добавил, что новое правительство Белоруссии нацелено на достижение компромиссов и взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам.

Ранее NEWs.ru писал, что белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил о достижении понимания Москвой и Минском в вопросе формирования цен на газ и создания единого рынка.

Россия поставляет Белоруссии газ по цене $127 за кубометр. Она определяется по формуле, в которую входит цена топлива для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Белоруссии, стоимость хранения на территории РФ и величина расходов «Газпрома» по реализации газа.

Эта формула на протяжении ряда лет обеспечивала Белоруссии стоимость российского газа существенно ниже спотовых цен в Европе. Сейчас ситуация изменилась, формула стала невыгодной, но её действие согласовано до конца 2020 года.

Минск настаивает на привязке цен к европейским. Однако, по словам специалистов, их снижение краткосрочно. С наступлением холодов газ в Европе начнёт дорожать, и Белоруссия сама откажется от такого условия.