Новак: фьючерсы на нефть WTI обвалили спекулянты

https://static.news.ru/photo/6c6a95a8-83f3-11ea-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhao Jialin/Global Look Press

Стоимость нефтяных фьючерсов на смесь WTI обвалилась из-за действий спекулянтов, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, драматизировать ситуацию на «бумажном рынке» не стоит.

Он добавил, что ведомство ожидает, что давление на отрасль сохранится до мая 2020 года, когда вступит в силу сделка ОПЕК+, пишет ТАСС. Чиновник отметил, что страны-экспортёры сырья следят за обстановкой на биржах и готовы предпринять необходимые меры по стабилизации рынков.

Несколько министров энергетики стран ОПЕК и не входящих в организацию нефтедобывающих государств обсудили драматический обвал фьючерсов. Чиновники провели видеоконференцию в формате мозгового штурма.

Участники подтвердили намерение своих лидеров исполнить обязательства о снижении добычи, о котором страны ОПЕК+ договорились 12 апреля 2020 года.

Как писал NEWS.ru, на фоне рекордного падения американской WTI и основной мировой марки Brent цена на российскую нефть достигла отрицательных значений: 20 апреля за баррель Urals платили $2.