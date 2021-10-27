Норвежский Equinor поможет Европе в условиях энергетического кризиса

Норвежская международная энергетическая компания Equinor намерена увеличить поставки газа на европейский рынок на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg. Equinor использует запасы топлива, высвободившиеся после прекращения закачки газа в месторождении на шельфе Северного моря.

Как сообщил генеральный директор энергетической компании Андерс Опедал, Equinor прекратит закачку газа в месторождение Gina Krog на шельфе Северного моря, использовавшегося для увеличения нефтедобычи методом газлифта. Освободившиеся объёмы топлива экспортируют.

Компания может стать надежным поставщиком газа на европейском и британском рынках при таких высоких ценах, — сказал Опедал.

По плану компании, освободившиеся объёмы обеспечат поставки восьми млн кубометров в день, что не сильно отразится на общих объёмах топлива в ЕС. Однако, по словам представителей Equinor, в зимний период в Европе «будут учитывать каждую молекулу топлива».

Глава компании также спрогнозировал удерживание цен на газ на высоком уровне при условии, что погода зимой будет находиться в пределах климатической нормы. Он также назвал запуск газопровода «Северный поток—2» одной из неопределённостей для рынка.

Ранее агентство Reuters назвало компании, которые выиграют от рекордного скачка цен на газ. Среди «бенефициаров» оказался российский «Газпром» и норвежский Equinor. Обе компании обеспечивают 60% потребностей Европы в газе. При этом отмечается, что норвежская государственная компания может оказаться в лучшем положении, чем «Газпром». Она будет реализовывать более половины газа спотовым клиентам, причём 70% от этого объёма будет продано по ценам на сутки вперёд.