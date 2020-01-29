Объём поставок газа в Европу по «Северному потоку» в 2019 году составил 58,5 млрд куб.м, что практически соответствует показателям 2018 года.
В пресс-службе компании-оператора отметили, что этого удалось добиться благодаря бесперебойной работе газопровода,
Ранее NEWS.ru писал, что компании-операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» просят освободить их от исполнения положений газовой директивы Евросоюза. Свои заявления они направили в Федеральное сетевое агентство Германии.
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