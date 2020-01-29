Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что власти продолжают переговоры о поставках нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов как с российскими, так и с альтернативными поставщиками.

По его словам, в Белоруссии есть запасы, которые необходимы для поддержания объёмов переработки. При этом он отметил, что согласованный с российской стороной квартальный график поставки нефти в государство не изменялся,...