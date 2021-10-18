Первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом

Первая нитка газопровода «Северный поток — 2» заполнена техническим газом и готова к работе. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте оператора стройки Nord Stream 2 AG.

Первая нитка наполнена так называемым техническим газом в объёме приблизительно 177 млн кубометров, что обеспечивает уровень давления в 103 бара в газопроводе. О следующих технических шагах будет сообщено дополнительно.

Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, — пишет оператор.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» поможет быстрее стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке. Он подчеркнул, что трубопровод готов к эксплуатации, но начало поставок топлива по нему зависит от разрешения властей Германии.

Новак отмечал, что газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок. Утверждения о том, что его причиной является СП-2, он назвал беспочвенными. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что западные политики не желают признавать собственных ошибок и предпочитают демонизировать Россию, обвиняя её в росте цен на газ.