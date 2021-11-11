«Никакой проблемы нет»: как наполнить новогодние столы Дальнего Востока

Логистический коллапс на Дальнем Востоке, казалось, рискует обернуться продовольственным кризисом. Сообщалось, что порты перегружены, а инфраструктура с трудом справляется с кратно возросшим грузопотоком. Во всём обвинили пандемию, рост цен на перевозки и увеличение объёма транзита. Впрочем, некоторые эксперты уверены, что проблема доставки грузов в контейнерах на Дальнем Востоке как будто специально кем-то инициирована. Во всяком случае ряд показателей опровергает заявления о коллапсе. NEWS.ru выяснил, кто прав и как обстоят дела в регионе.

Крик о помощи

В числе регионов, которые, как сообщалось, пострадали из-за сбоев в логистике и «затора» в порту Владивостока, оказались Сахалин, Чукотка, Камчатка, Курилы и Колыма. Они заявляли о задержках поставок товаров. Так, на Чукотке пожаловались на дефицит в магазинах. Сообщалось, что почти во всех населённых пунктах региона отсутствуют овощи и фрукты, молочная продукция и яйца.

В Минтрансе Камчатского края заявили, что в магазинах региона дефицита товаров первой необходимости нет, однако признали, что срок поставок увеличился и теперь составляет до 60 дней. При этом запасы основных продовольственных ресурсов — муки, макарон, мяса, молочных продуктов, сахара, круп, чая, соли — сформированы во всех труднодоступных и отдалённых районах Камчатки.

Вид на город Магадан и бухту Нагаево Фред Гринберг/РИА Новости

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко увязал возникшие трудности с поставками в его регионе с пандемией и резко выросшей загруженностью терминалов Приморья.

На проблему обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об «определённых логистических проблемах», которые вызваны международным логистическим кризисом. По его словам, на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим потоком, прежде всего импортных грузов.

Позднее министр транспорта Виталий Савельев отчитался Владимиру Путину, что на Дальнем Востоке «с портами всё хорошо, мощностей хватает», а вот «не хорошо» — с флотом. Чиновник пожаловался на то, что частные компании преследуют одну цель — извлечение прибыли, а каботажные грузы (грузы, предназначенные для внутренних перевозок) им невыгодны. Савельев намекнул, что неплохо было бы создать специализированную государственную судоходную компанию. «Это не такие большие деньги, но мы сможем решить пиковые нагрузки», заметил он.

Однако, по мнению экспертов, только в глазах обывателя судоходная компания может представлять собой какое-то «золотое дно». Так считает генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов.

Судоходный бизнес плотно удерживает первое место по количеству банкротств, разорений, слияний и поглощений. Это очень рискованный и жёсткий бизнес, — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Впрочем, куда больше вопросов у него вызывает не предложение Савельева, а «крики» и «вопли» о кризисе и продовольственном дефиците.

А есть ли кризис

То, что мы сегодня наблюдаем на Дальнем Востоке, — «спланированная с непонятными целями кампания», считает Безбородов. Цифры полностью опровергают заявления о возникших проблемах с поставками. Так, за девять месяцев 2021 года количество доставленных контейнеров в порт Провидения (Чукотка) упал на 14,9% (за семь месяцев — на 26,9%). Доставка в Анадырь сократилась на 10% (за семь месяцев — на 27%). Крупнейший порт Сахалина Корсаков «уронил» перевалку контейнеров на 22,9% (по итогам семи месяцев падение составило 23,7%). Проблемы были и раньше, но почему тогда никто не возмущался и не торопился их решать.

На сегодняшний день все доставки осуществлены, все грузы доставлены. Те губернаторы, которые хотят поорать (главы Сахалина и Чукотки), орут. У губернаторов, которые хотят работать (главы Камчатки и Магаданской области), у них всё в порядке. Это при том, что пароходы к ним приходят одни и те же с одними и теми же контейнерами. Всё остальное — это блажь, — рассуждает Безбородов.

Чукотский автономный округ. Морской порт г. Анадыря Владимир Вяткин/РИА Новости

Говоря о недоставленных контейнерах, он подчёркивает, что «это единицы (может быть несколько десятков) от стандартного общего потребления каждого из регионов». А потому «никакой проблемы нет», уверен эксперт. Напомним, по факту недопоставок продовольствия в отдалённые районы ДФО начала проверку транспортная прокуратура. По мнению Безбородова, прокуроры выйдут из портов после проверок ни с чем.

Им будут предъявлены графики-заявки, из которых будет следовать, что до августа предъявлялось контейнеров меньше обычного к каботажу постоянно работающими компаниями. И что их предупреждали, — объясняет эксперт.

Развитие в комплексе

Как отмечают эксперты, регионы, в которых системно работают, не испытывают серьёзных трудностей с поставками. К таким относится Магаданская область, в которой ведётся активное строительство новых, в том числе и инфраструктурных, объектов. Источник NEWS.ru в полпредстве Дальневосточного федерального округа рассказал о планах, которые реализуются в Магаданской области. Для региона, в котором за 30 лет прирост жилых площадей составил всего 30 см на человека, темпы развития сегодня очень высокие — одних контрактов только заключено на 6 трлн рублей. Источник пояснил, что топливо, которое так важно для региона, строительные материалы и все остальные грузы приходят именно по морю. И надо понимать, что только в короткий промежуток времени в Магадан можно поставлять продукцию без дополнительных рисков. Когда не замёрзли бухты и работают порты. Это только с конца апреля и до конца ноября.

Для нас было главным приоритетом лекарства и продукты. Мы изначально самым жёстким образом контролировали этот процесс. Более того, в августе создали специальную комиссию, которая контролирует каждую партию грузов, каждый контейнер. Детально отслеживает и осуществляет звонки по всем кабинетам, — пояснил собеседник портала.

Он отметил, что если Магадан не испытывает проблем с лекарствами и продуктами, что касается товаров для бизнеса и стройки, они отстают.

Однако проблема не только в дальневосточных портах, которые оказались не готовы переработать увеличившийся объём импортных грузов, по мнению старшего преподавателя кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрия Соболева. Важную роль играют и перевозки железнодорожным транспортом. В первую очередь речь идёт об инфраструктуре Транссибирской магистрали, не способной пропустить значительно возросшие объёмы перевозок. Ситуацию обостряет недостаточное количество локомотивов и локомотивных бригад, ограниченное число фитинговых платформ для перевозки контейнеров, спрос на которые по отдельным направлениям стал превышать предложение.

Очевидное решение — комплексное развитие логистической инфраструктуры Дальнего Востока. Но на это уйдёт ни один год. Соболев полагает, что нынешний кризис станет предпосылкой к переходу крупных логистических компаний от морских и железнодорожных перевозок к авиационным. Уже сейчас на ряде направлений ставки на авиаперевозки ненамного превышают стоимость морского фрахта, замечает эксперт. А при их главном преимуществе — сроках доставки и отсутствии необходимости создавать большие запасы (что позволяет значительно снизить расходы на логистику складирования и хранение) — уже в ближайшее время мы имеем все шансы увидеть трансформацию структуры грузопотоков, резюмирует Соболев.

Юрий Смитюк/ТАСС

Массового применения авиации для решения проблем ожидать не стоит, так как её услуги всё ещё дороги, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Но при необходимости она может быть использована при доставке продуктов питания в отдельные населённые пункты. В любом случае кризис, надуманный он или нет, долго не продлится, он выразил уверенность в разговоре с NEWS.ru.

Вряд ли в преддверии зимы властям нужен рост социальной напряжённости в ряде регионов, так что они постараются обеспечить скорейший завоз, по крайней мере продуктов питания, — уверен Баранов.

В целом до Нового года график поставок на Дальний Восток должен войти в обычный режим. Многое будет зависеть от погоды в местах погрузки и выгрузки, ледовой обстановки в морях Дальнего Востока и Арктики, а также усилий отдельных функционеров. Важно при этом понимать, что коммерческий интерес, конкуренция, государственные задачи и долгосрочные планы — все эти направления без согласования не должны ставить под удар жизнь людей в регионах, иначе ситуация ухудшится для всех.