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Nestle предупредила о росте цен на продукты питания

12:37, 30 июля 2021
Nestle предупредила о росте цен на продукты питания Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press
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Компания Nestle, являющаяся крупнейшим производителем продуктов питания, предупредила о росте цен. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Это произойдёт во второй половине этого года. За первые шесть месяцев цены на продукцию компании выросли на 1,3%. Во втором полугодии увеличение стоимости составит примерно 2%.

В компании объяснили, что увеличение цен связано с ростом стоимости на товары и транспортировку. Nestle отмечает, что компания может справиться с ростом цен на отдельные свои продукты, например,на кофе. Но при подорожании перевозок ей нечего этому противопоставить, поэтому цены будут расти.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на кофе бьют рекорды. Всё потому, что аномальные заморозки после почти годовой засухи в Бразилии могут привести к сокращению урожая зёрен почти на треть.

В ближайшие месяцы ценник на кофе вырастет и в магазинах, и кофейнях, причём существенно. Первое повышение — на 10–12% — можно ожидать уже в августе.

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