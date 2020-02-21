Президент России Владимир Путин предложил Минску новый механизм компенсации выпадающих из бюджета Белоруссии доходов от экспортных пошлин на нефть. Как заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, это новость стала для него настоящей неожиданностью. Как такой шаг Москвы повлияет на переговоры по поставкам российского сырья — в материале NEWS.ru.

Ожидается, что компенсации будут сделаны за счёт премии компаниям РФ при поставках углеводородов в Белоруссию.

Президент России позвонил. Иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внёс предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что его российский коллега предложил посчитать, сколько Белоруссия потеряет от уменьшения таможенных пошлин в 2020 году к уровню 2019-го.

Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, $1 млрд, а в этом за счёт снижения пошлины получим, допустим, $700 млн, то он сказал: «Мы $300 млн компенсируем, в том числе за счёт премии [нефтяным] компаниям», — сказал Лукашенко.

Таким образом, Россия готова сохранить финансовый уровень по нефти 2019 года. Белорусский президент заявил, что подобный шаг Москвы, несомненно, является путём к развязке нынешних споров.

По его словам, потери Белоруссии от реализуемого Москвой налогового манёвра в 2020 году составят до $430 млн при объёмах поставки 24 млн тонн нефти.

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Не забыл белорусский президент напомнить и о скидке на российский газ. Лукашенко считает, что голубое топливо из РФ должно стоить $90 за 1 тысячу кубометров. Он подчеркнул, что долгосрочные контракты по газу привязаны к цене на нефть и если стоимость углеводородов падает, то должна снижаться и цена природного газа. В этой связи нынешние $127, которые платит Минск по контракту с Москвой, не являются правильными, так как «сегодня в мире такой цены нет».

Наша позиция по нефти и по поставкам газа из России абсолютно прояснилась. И в этом направлении мы должны работать, — сказал президент Белоруссии.

Как пояснил NEWS.ru руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев, $300 млн — это средняя сумма потерь белорусской стороны при проведении налогового манёвра в нефтяной отрасли РФ. Ранее её называл и Лукашенко, указывая потери Минска.

Надо отметить, что предложение о компенсации Белоруссии выпадающих доходов произошло после поездки главы компании «Роснефть» Игоря Сечина в Минск. Подробности переговоров не разглашались, но можно предположить, что главой «Роснефти» была озвучена заинтересованность России в приобретении белорусских НПЗ. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

В таком контексте переговоры по поставкам нефти могут в скором времени успешно завершиться: если российская сторона приобретает белорусские НПЗ, то это решает все вопросы с поставкой сырья на предприятия и наполнение белорусского рынка нефтепродуктами. А для российских нефтяников эти активы решают проблему конкуренции на рынке нефтепродуктов в Европе.

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Между тем старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб больше склонен доверять заявлению главы Минэнерго Александра Новака, так как в нём больше конкретики. Новак заявлял, что премия российским продавцам сырья будет снижаться ежегодно приблизительно на $2. Правда, её размер называется по-разному — от $10 до $12 за тонну. Таким образом, если удастся реализовать данную схему, то за 5–6 лет премия фактически обнулится, но за это время обнулится и экспортная пошлина.

Предложение снизить премию лишь частично компенсирует снижение доходов белорусского бюджета из-за снижения пошлин. Но это позволит сторонам достичь компромисса без потери лица, без победителей и побеждённых в «нефтяной войне». Вадим Иосуб старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

В прошлом же году надежды на то, что РФ сможет компенсировать потери от налогового манёвра практически были равны нулю. Без более тесной интеграции это было бы невозможно. И тема компенсации была по сути закрыта, так как с декабря 2019-го начался торг вокруг величины премии продавцам чёрного золота.

Совещание с руководством нефтехимического комплекса president.gov.by

Со своей стороны старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов высказал мнение, что свою роль здесь сыграли угрозы Лукашенко найти альтернативных поставщиков нефти помимо России. Он немало говорил о том, что Минск готов закупать нефть у США, Саудовской Аравии и в Норвегии.