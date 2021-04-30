Необходимый минимум: вино и пиво отправят «по стопам» водки

Власти предлагают установить минимальные цены на все виды спиртного. Пока данная инициатива обсуждается на экспертном уровне, однако она уже вызвала дискуссию на рынке. Мнения представителей отрасли разделились. Одни считают, что введение МРЦ снизит объём контрафактной продукции. Другие уверены, что это навредит не только покупателям, но производителям. Опрошенные NEWS.ru эксперты прогнозируют, что стоимость алкогольной продукции несколько увеличится, но в целом идею «необходимого минимума» поддерживают.

В России планируют ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на все алкогольные напитки. С соответствующей рекомендацией в Совете Федерации обратились к Минфину.

Сейчас МРЦ установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Распространить такую практику на менее крепкий алкоголь можно будет только после корректировки договора о ЕАЭС, поправки уже подготовлены.

В Минфине уточнили, что указанные изменения предоставляют право, а не обязанность государственного ценового регулирования. Каждая страна самостоятельно будет решать исходя из ситуации на алкогольном рынке, использовать данный механизм регулирования или нет.

Идею уже поддержали в Союзе российских пивоваров. Там уверены, что введение МРЦ на пиво будет способствовать оздоровлению конкуренции в отрасли. В союзе предложили такой вариант ценовой политики: 85 рублей за один литр кегового пива и пивных напитков, 110 — за тарированное (стеклобутылка, алюминиевая банка), 90 — за заводскую ПЭТ-упаковку.

Оценили инициативу и в Союзе виноградарей и виноделов. Как напомнил глава организации Леонид Попович, МРЦ уже используется для шампанского и было бы логично ввести минимальные цены и на другую винную продукцию.

Против выступили крупнейшие игроки рынка — транснациональные корпорации. По мнению директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораза Дурдыева, МРЦ на пиво навредит как бизнесу, так и потребителям. Её появление ограничит возможности потребителей покупать любимые бренды по доступной цене, повысит долю контрафактного алкоголя на рынке и увеличит регуляторную нагрузку на добросовестных производителей, уверен он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легальность продукции сегодня в любом случае регулирует система ЕГАИС, МРЦ — это скорее механизм контроля качества алкогольных напитков, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Любой алкогольный продукт должен отвечать двум требованиям — быть легальным, а также качественным и безопасным для здоровья человека. За легальность в легальной рознице отвечает система ЕГАИС. Цена в данном случае значения не имеет. Остаётся актуальным вопрос качества продукции. Например, вино или коньяк может быть легальным товаром, но вместе с тем фальсифицированным, то есть за него могут быть уплачены все налоги, но он при этом произведён из некачественного сырья. Например, вино, которое должно производиться из винограда, может содержать этиловый спирт, ароматизаторы и красители. Вадим Дробиз директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя

Решить задачу «отсечения» фальсифицированной продукции должна как раз система минимальных цен, уверен Дробиз. Помимо этого, она поможет исключить недобросовестную конкурентную борьбу, прежде всего среди производителей пива. Нередко западные производители устраивают акционные кампании, в результате которых стоимость их продукции заметно снижается.

Да, таких акций после введения минимальных цен больше не будет. Всё пиво будет стоить от «минималки» и выше. Теоретически самое дешёвое пиво несколько подорожает, к примеру, если сегодня это 35 рублей, то завтра будет 50. Но это не те деньги, из-за которых потребителям стоит переживать, — рассуждает эксперт.

Механизм минимальных цен уже хорошо зарекомендовал себя в секторе крепкой алкогольной продукции, напоминает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Что даёт минимальная цена? Она даёт потребителю уверенность в том, что продукция легальная и качественная.

Приведём в пример пиво. Стоимость пива складывается из стоимости сырья, укупорки, тары, этикетки, логистики — продукцию нужно где-то хранить и куда-то перевозить. Плюс в цену входит ставка акциза, в данном случае это 22 рубля за литр, плюс НДС. Должна быть какая-то прибыль у производителя, наконец, сюда же мы прибавляем торговую наценку. Если сложить всё вместе, получится, что пол-литровая бутылка пива должна стоить минимум 45 рублей. Если цена ниже, следовательно, продукция явно нелегальная — там сэкономлено и на сырье, и на налогах. Производитель просто не может работать себе в убыток. Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

Обязательным Шапкин считает установление минимальной цены на креплёные вина, среди которых очень много фальсификата. Стоимость десертных вин, портвейнов и кагоров должна начинаться от 220–230 рублей за бутылку объёмом 0,75 литра, сухого вина — от 100 рублей, говорит он. По словам эксперта, МРЦ — это прежде всего вопрос качества алкогольной продукции и добросовестной конкуренции.

Наличие на полках магазинов дешёвого вина из сомнительного сырья снижает спрос на хорошую, качественную продукцию. Легальные и честные производители просто не могут позволить себе продавать продукцию по тем же ценам, что и те, кто экономит на налогах и сырье, — объясняет Шапкин.

Поэтому эксперт уверен: при установлении минимальных цен выиграют все — и государство, и производитель, и потребитель.