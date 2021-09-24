Немецкая компания прекратила поставки газа клиентам из-за высоких цен

Немецкая компания Deutsche Energiepool стала первым в стране поставщиком газа, разорвавшим контракты с клиентами из-за экономический нецелесообразности. Причиной стали высокие цены на голубое топливо, сообщает Handelsblatt.

За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития на энергетическом рынке никто не мог ожидать, — пояснили в компании.

Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб также отметил, что из-за почти пустующих европейских газохранилищ цены будут и дальше расти.

Если в августе 2020 года цена на газ на спотовом рынке составляла €4,80 за 1 МВтч, то по состоянию на 20 сентября 2021 года она достигла €75,04 за 1 МВтч. Втрое выросли собственные закупочные цены Deutsche Energiepool.

В компании решили пока предоставлять услуги в энергетическом секторе, но поставки газа по всей Германии прекратить.

Так мы больше не можем продолжать с коммерческой точки зрения из-за экономической нецелесообразности. Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие заключённые нами контракты, — подчеркнули в Deutsche Energiepool.

Ранее стало известно, что Россия продолжает поставлять топливо в Германию по контракту даже на фоне роста цен на топливо в Европе, заявили в немецком Минэкономики. В ведомстве связали повышение спроса на горючее с такими факторами, как пожары в Сибири и развитие мировой конъюнктуры, и не видят смысла вмешиваться в происходящее на рынке топлива.